Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht am Kreisel Hargesheim/Roxheim/Gutenberg

Hargesheim (ots)

Am 12.08.20, gegen 20:45 Uhr, wurden am Kreisel Hargesheim/Roxheim/Gutenberg, Fahrtrichtung Gutenberg, mehrere Verkehrsschilder überfahren und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi Q3, Baujahr 2019, mit Schäden im Frontbereich (Luftgitter-Abdeckung und Frontspoiler-Blende) handeln. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell