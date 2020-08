Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der L236 mit verletzter Person

Bad Kreuznach (ots)

An der Einmündung der K51 in die L236 zwischen Rüdesheim und Roxheim kam es am 16.08.2020 gegen 14:15 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 80-jährige Frau befuhr mit ihrem Dacia Kompaktwagen die L236 in Fahrtrichtung Rüdesheim. In entgegengesetzte Richtung fuhr ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer. Beim Linksabbiegen auf die K51 übersah der Hyundai-Fahrer den entgegenkommenden Dacia, sodass es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich gekommen ist. Durch die Kollision wurden im Dacia die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge sind derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden mussten. Der 82-jährige Beifahrer der Dacia-Fahrerin wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Ob auch die beiden FahrzeugführerInnen verletzt sind, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Die Fahrbahn musste für wenige Minuten zur Versorgung der Beteiligten und zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr allerdings an der Unfallstelle umgeleitet. Die Verkehrsbeeinträchtigungen beliefen sich auf etwa 45 Minuten.

