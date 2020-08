Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen gesucht zum Brand in Bingen-Bingerbrück

Bad Kreuznach (ots)

In Bingen-Bingerbrück in der Hildegardisstraße kam es bereits am Montag, dem 10.08.2020, gg. 03:00 Uhr zu einem Pkw-Brand. Der Pkw Audi A 6 war bereits seit Tagen ordnungsgemäß geparkt. Anwohner wurden durch die platzenden Reifen auf den Brand aufmerksam. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Pkw entstand jedoch Totalschaden. Durch das Feuer wurde das Gebäude vor welchem der Pkw geparkt war ebenfalls beschädigt. Die Rollläden im Erdgeschoss schmolzen durch die Hitze, die Glaseinlagen der Fenster platzten. Ein Fenster war geöffnet. Die Rauchschwaden drangen in das Zimmer und lösten den Rauchmelder aus. Ein Schlafender in der Wohnung wurde dadurch alarmiert und konnte noch rechtzeitig die Wohnung verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ergaben eine vorsätzliche Brandstiftung an dem Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 02:30 Uhr und 03:00 verdächtige Personen im Bereich der Hildegardisstraße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bingen 06721-9050 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell