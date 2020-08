Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brandstiftung an einem Pferdeunterstand

Bad Kreuznach (ots)

Ein Zeuge aus Simmertal sah am 19.08.2020, gegen 00:25 Uhr aus dem Fenster und stellte fest, dass ein nicht mehr in Benutzung stehender Pferdeunterstand an der B421 in Vollbrand steht. Der Unterstand wurde komplett zerstört. Nach Abschluss der Tatortaufnahme ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen die zur fraglichen Zeit an der B421, ca. 100 m vor der Abfahrt Bergmühle verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell