Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18.-20.12.2020 ++

LüneburgLüneburg (ots)

- Bereich Lüneburg -

Freitag, 18.12.20: Lüneburg - Portemonnaie-Diebstahl Unbekannte entwendeten Freitagmittag in einem Supermarkt im Häcklinger Weg ein Portemonnaie. Die Geschädigte hatte dieses in einem Einkaufskorb aufbewahrt, welcher sich kurzzeitig unbeaufsichtigt im Einkaufswagen befand. Neben Geld sind nun auch diverse Papiere weg. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

Lüneburg - Versuchter Wohnungseinbruch Unbekannte versuchten im Laufe der Woche in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Wildgraben einzubrechen. Dieses wurde am Freitagnachmittag entdeckt. Allerdings misslangen die Versuche eine Tür aufzubrechen, sodass die Täter nicht in die Wohnung kamen. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

Samstag, 19.12.20: Stadt und Landkreis Lüneburg - zahlreiche Glatteisunfälle In den Morgenstunden und am Vormittag kam es in Stadt und Landkreis Lüneburg zu mehreren Verkehrsunfällen auf Grund winterglatter Straßen: Auf der B209 zwischen Artlenburg und Hohnstorf kam ein Peugeot in einer Linkskurve wegen Glätte von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum, der Fahrer wurde schwerer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Auf der K9 zwischen Dehnsen und Etzen kam ebenfalls ein Pkw auf Grund von Glätte von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Hier wurde die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Entstandener Sachschaden: ca. 5000 Euro. Auf der L221 zwischen Bleckede und Neetze geriet ein Pkw auf winterglatter Fahrbahn bei einem Bremsvorgang ins Schleudern als ein Reh die Fahrbahn querte. Anschließend kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Klinikum, am Pkw entstand Totalschaden. Des Weiteren geriet in Lüneburg in der Zeppelinstraße ein Transporter auf Grund glatter Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand, es blieb bei Sachschäden an den beteiligten Kraftfahrzeugen. Sachschaden: ca. 3000 Euro. Im Ortsteil Rettmer stürzte eine Radfahrerin auf Grund von Glätte mit ihrem Fahrrad und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Neben diesen Verkehrsunfällen kam es zu noch drei weiteren kleineren Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit winterglatter Fahrbahn.

Lüneburg - Paketlieferdienst bestohlen Unbekannte fuhren am Samstagmittag im Ovelgönner Weg mit ihrem dunklen Pkw rückwarts an einen Transporter eines Paketlieferdienstes heran und entwendeten aus diesem mehrere Pakete, welche sie in den Kofferraum ihres Pkw luden. Der Paketbote befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht am Fahrzeug, da er gerade Pakete zustellte und konnte nur noch den flüchtenden Pkw sehen. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

Lüneburg - Tageswohnungseinbruch Unbekannte stiegen am Samstag über ein Fenster in eine Wohnung in der William-Watt-Straße ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

Lüneburg - Audi gestohlen Im Laufe der Woche wurde in der Ilmenaustraße ein älterer Audi A6 Avant entwendet. Der Geschädigte bemerkte dieses erst am Samstagmittag als er zu seinem abgestellten Pkw gehen wollte und diesen nicht mehr vorfand. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

Adendorf - Häusliche Gewalt: Ehemann muss gehen Am Samstagnachmittag kam es in Adendorf zu einem Streit zwischen einem Ehepaar. In der Folge fasste der alkoholisierte 51-jährige Ehemann mit der Hand gegen den Hals seiner 58-jährigen Ehefrau und drückte sie gegen eine Wand. Die Frau konnte sich aus dem Griff befreien und flüchtete in einen anderen Raum, von wo aus sie die Polizei verständigte. Der Mann wurde durch die Polizei für mehrere Tage der Wohnung verwiesen. Des Weiteren wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Soderstorf - Aufgebrochene Zigarettenautomaten Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag zwei Zigarettenautomaten in Soderstorf auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131 / 8306-15.

- Bereich Lüchow -

Verkehrsunfall, B248 Höhe Lübeln Am Freitagnachmittag kam es auf der B493 bei Lübeln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 60-jähriger Kraftfahrzeugführer übersah beim Überqueren der Fahrbahn den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 28-jährigen. Bei dem Unfall wurde der Verursacher schwer verletzt in die Klinik nach Dannenberg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Schadenshöhe 14.500EUR.

Verkehrsunfallflucht, Lüchow Am Samstagvormittag ist es in der Seerauer Straße, auf Höhe des Netto-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Am dortigen Fußgängerüberweg beschädigte vermutlich ein Lkw die über dem Überweg hängende Beleuchtung und entfernte sich danach in Richtung Stadtmitte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Beleidigt und bespuckt, Lüchow Am Freitagmittag wurde die Polizei zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung in Lüchow hinzugerufen. Ein stark alkoholisierter und renitenter 21-jähriger sollte auf Grund seiner Verletzungen in das Krankenhaus nach Dannenberg verbracht werden. Der amtsbekannte Mann zeigte sich daraufhin gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und beleidigte und bespuckte diese. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Pflichtversicherungsgesetz Am Samstagnachmittag wurde eine Polizeistreife in Neuhaus auf einen 38-jährigen aufmerksam, der mit seinem Motorrad ohne Helm die Bahnhofstraße befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Der Mann wollte lediglich eine Probefahrt machen, nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht, Gartow Am Samstagvormittag ist es auf dem Edeka-Parkplatz an der Springstraße in Gartow zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem dort geparkten Pkw. Am abgestellten Pkw entstand ein Schaden von 500EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Gartow entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw, Lüchow In der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist es in der Tarmitzer Straße in Lüchow zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Hier wurden durch einen bislang unbekannten Täter, an mehreren an der Fahrbahn abgestellten Pkw, die Außenspiegel vermutlich abgetreten. Es entstand ein Schaden von ca. 800EUR. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

- Bereich Uelzen -

Ohne Führerschein unterwegs Am Samstag, den 14.11.20, gegen 07:00, wird durch die Polizei ein PKW kontrolliert. Kurz vor der Kontrolle können die Polizisten einen Fahrerwechsel im PKW beobachten. Weder nun die15-Jährige auf dem Beifahrersitz noch ihr männlicher 24-Jähriger Begleiter sind im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein. Da beide Personen keinen Führerschein vorweisen können, wird der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt.

Häusliche Gewalt Am Samstag, den 14.11.20, gegen 18:00 Uhr, ist es bei einer Familie in Uelzen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Zwischen dem Ehemann, einem 42-Jährigen und seiner 35-Jährigen Ehefrau sei zunächst ein verbaler Streit entbrannt, welcher in einer Körperverletzung zum Nachteil der 35-Jährigen Ehefrau geendet sei. Im Rahmen der Auseinandersetzung ist es auch noch zu einer weiteren Körperverletzung zwischen der 60-Jährigen Mutter der Ehefrau und dem 42-Jährigen Ehemann gekommen. Der 42-Jährige ist durch die Mutter leicht verletzt worden. Durch die Polizei wird der Ehemann für 10 Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Gegen den Ehemann sowie gegen die Mutter sind Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Geschwindigkeitskontrolle Am Samstag, den 14.11.20, um die Mittagsstunden führte die Polizei Uelzen eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Uhlenring (Bundestraße 4) durch. Insgesamt sind 20 Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Drei der Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Tagesschnellster war ein 26-Jähriger Mann aus dem Bereich Gifhorn. Er wurde mit 161 km/h gemessen. Ihn erwartet eine nicht unerhebliche Geldbuße und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Samtgemeinde Bad Bevensen

Flucht vor der Polizei mit anschließendem Verkehrsunfall Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 23:00 Uhr, fiel der Polizei ein PKW BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtbereich Bad Bevensen auf. Die Polizei versuchte den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen, doch dieser beschleunigte seinen PKW stark und versuchte der Polizei zu entkommen. In Secklendorf endete die Fahrt mit einem Unfall. Der PKW kam in einer Kurve ins Schlingern und kollidierte mit einem Zaun sowie einer Feldsteinumrandung. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer fußläufig. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Järhigen jungen Mann aus der Samtgemeinde Bad Bevensen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Für den Sonntag gibt es bislang keine erwähnenswerten Einsätze.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Stranninger, PHK

Tel.: 04131 / 8306 2217



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell