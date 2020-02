Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Aktuelle Personensuche in Menden

Menden (ots)

Seit gestern Nachmittag wird in Menden (Sauerland) ein 10-jähriges Mädchen vermisst. Nachdem bereits gestern und in der Nacht intensiv nach dem Kind gesucht wurde, ist die Feuerwehr Menden auch heute Vormittag wieder mittels Sirene zur Fortführung der gestrigen Maßnahmen alarmiert worden. Zudem ist auch ein Hubschrauber der Polizei wieder in der Luft.

Derzeit sind rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Menden gemeinsam mit starken Kräften der Polizei NRW Märkischer Kreis und den Strömungsrettern der Feuerwehr Nachrodt-Wiblingwerde im Sucheinsatz auf dem Gebiet der Stadt Menden (Sauerland). Unterstützung kommt zudem von den Strömungsrettern der Feuerwehr Hagen und vielen freiwilligen Helfern.

Die Polizei koordiniert von Battenfelds Wiese an der Iserlohner Landstraße aus die Suchmaßnahmen. Daher werden alle freiwilligen Helfer gebeten, sich dort bei der Polizei zu melden und einen Suchbereich zuordnen zu lassen.

Informationen zu dem vermissten Kind und ein Bild gibt es in der Pressemeldung der Polizei MK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4508544

Aus ganz Menden und vielen umliegenden Städten erreichen die Hilfskräfte derzeit umfangreiche Unterstützungsangebote. Die Einsatzleitung der Feuerwehr und alle beteiligten Kräfte danken ganz ausdrücklich für diese enorme Hilfsbereitschaft!

