POL-LG: ++ Pizzaboten beraubt - Polizei nimmt 20-Jährigen fest ++ Einbruch in Bürogebäude - Notebook und drei Fahrzeuge gestohlen ++ Pkw gestohlen ++ Einbruch in Schule ++

Pizzaboten beraubt - Polizei nimmt 20-Jährigen fest ++ Einbruch in Bürogebäude - Notebook und drei Fahrzeuge gestohlen ++ Pkw gestohlen ++ Einbruch in Schule ++

Lüneburg

Presse - 21.12.2020

Lüneburg

Lüneburg - Pizzaboten beraubt - Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Am Sonntag, 20.12.20, gegen 18.50 Uhr, bedrohte ein zunächst unbekannter Täter in der Soltauer Straße einen 19 Jahre alten Pizzaboten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer händigte das geforderte Geld aus und wurde nicht verletzt. Der Täter flüchtete mit dem Geld, jedoch konnte aufgrund der guten Beschreibung des Opfers im Verlauf einer Fahndung ein 20 Jahre alter, polizeilich bekannter Tatverdächtiger in der Innenstadt vorläufig festgenommen.

Adendorf - Pkw gestohlen

Ein Audi SQ7 wurde von unbekannten Tätern zwischen dem 19.12.20, 16.00 Uhr, und dem 21.12.20, 11.30 Uhr, gestohlen. Der weiße Pkw mit dem Kennzeichen LG - TB 298 hatte in der Straße Schwarzer Weg gestanden. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Unbekannte Täter sind zwischen dem 19.12.20, 16.00 Uhr, und dem 20.12.20, 10.55 Uhr, in ein Wohnhaus im Böhmsholzer Weg eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten im Wohnhaus die Schränke etc. Was die Täter gestohlen haben, steht bislang noch nicht fest. Es entstand durch den Einbruch jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Notebook und drei Fahrzeuge gestohlen

Am 20.12.20, zwischen 01.00 und 01.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Vrestorfer Weg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen neben einem Notebook drei Fahrzeuge der Marke VW - zwei Transporter und einen Caddy - jeweils mit dem Originalschlüssel. Es entstanden Schäden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Einbruch in Schule

Zwischen dem 20.12.20, 12.00 Uhr, und dem 21.12.20, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter beschädigten eine Tür und durchsuchten mehrere Klassenräume sowie zwei Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es entstanden jedoch Sachschäden von geschätzten 500 Euro durch den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Verstoß gegen Corona-bedingte Auflagen

Nach einem Hinweis suchte eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag, 20.12.20 ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Markt auf. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses wurden vier Personen aus drei Haushalten angetroffen, die das Abstandgebot nicht einhielten und dabei auch keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Es wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen die vier Personen gefertigt.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug zwischen dem 20.12.20, 18.00 Uhr, und dem 21.12.20, 07.50 Uhr, einen weißen VW Caddy gestreift, der in der Magdeburger Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem VW brach bei dem Unfall u.a. der Außenspiegel ab, so dass Sachschäden von mehreren hundert Euro entstanden. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Täter nach Einbruch in Getränkemarkt ermittelt - weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Polizei im Amt Neuhaus in Zusammenarbeit mit Ermittlern des Kriminalermittlungsdienstes aus Lüchow bereits in der letzten Woche verbuchen. Nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße in der Nacht zum 17.12.20 (siehe Pressemitteilung v. 17.12.20), bei dem die Täter eine Glastür zerstörten und Tabakwaren stahlen, wurde die Polizei noch am 17.12.20 fündig. Dabei durchsuchten die Beamten im Umfeld eines bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 30-Jährigen aus der Gemeinde Amt Neuhaus mehrere Räumlichkeiten und stießen dabei auch auf Teile des Diebesgutes des Einbruchs. Parallel stellen die Beamten weitere Gegenstände aus anderen Einbrüchen sicher und such darüber hinaus auch die Eigentümer von unter anderem drei Motorsägen, ein Druckluftnagler und ein Eisenflechtgerät. Markant sind hier die Aufkleber auf den Werkzeugkoffern. Die Beamten fragen: "Wer kann Angaben zur Herkunft der Maschinen machen? Wer erkennt seine Gerätschaften wieder?" Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, entgegen.

++ Bilder der Gegenstände unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Ermittlungen nach Brand von Fachwerkscheune - mehr als 150.000 Euro Sachschaden - Ermittler gegen von technischer Ursache aus - professionelle Indoor-Plantage in Scheune betrieben - Pflanzen und Equipment total zerstört

Nach dem Brand einer im Umbau befindlichen Fachwerkscheune in den Mittagsstunden des 29.11.20 in Waddeweitz machten Ermittler des Lüchower Kriminalermittlungsdienstes bereits kurz nach dem Schadensfeuer "interessante" Feststellungen. In und im Umfeld des brandbetroffenen Gebäudes stellten die Ermittler bereits Anfang Dezember die Reste einer komplett zerstörten Indoor-Plantage, die aus einigen hundert Cannabis-Pflanzen bestand sowie u.a. weiteres technisches Equipment sicher. Im Rahmen von weiteren durch das Amtsgericht angeordneten Durchsuchungen stellten die Beamten bei zwei 40 und 62 Jahre alten Beschuldigten auch Bargeld sowie Mobiltelefone und Laptops sicher. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln.

Parallel gehen Brandermittler nach abschließender Brandschau mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer technischen Ursache für den Vollbrand der Fachwerkscheune mit Anbau aus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Pkw-Scheibe beschädigt

Die Frontscheibe eines in der Lange Straße abgestellten Pkw Seat beschädigten Unbekannte im Verlauf des 20.12.20. Dabei schlugen die Vandalen vermutlich mit einem Gegenstand auf die Scheibe, so dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - alkoholisiert unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Abendstunden des 20.12.20 in der Nordallee aufgrund seiner rasanten Fahrweise. Dabei stellten die Beamten bei dem polnischen Staatsbürger gegen 21:00 Uhr eine Alkoholisierung von 1,0 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Bad Bevensen - Kfz-Kennzeichen von Autos demontiert

Die Kfz-Kennzeichen dreier Am Forstgarten und Kurze Straße abgestellten Pkw Opel Corsa, Opel Corsa und VW Golf demontierten Unbekannte im Verlauf des 20.12.20. Dabei nahmen die Täter zweimal des hintere und einmal das vordere Kennzeichen mit. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

