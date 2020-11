Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressmeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. November 2020, zwischen 07.30 Uhr und 17.30 Uhr, kam es in der Lindenstraße im Nahbereich zum Krankenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen Citroen Berlingo, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

