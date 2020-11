POL-CLP: Pressmeledungen für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- E-Bike entwendet

In der Zeit vom 21. November 2020, 15.00 Uhr, bis zum 22. November 2020, 04.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes E-Bike im Wert von über 3000 Euro. Das E-Bike war im genannten Zeitraum in einer Passage zwischen der Lange Straße und der Bürgermeister-Heukamp-Straße, abgestellt. Zunächst hatte der bislang unbekannte Täter in den Nachmittagsstunden lediglich den Sattel des E-Bikes entwendet, was dem 28-jährigen Geschädigten gegen 20.15 Uhr aufgefallen war. Gegen 04.20 Uhr fehlte schließlich das gesamte E-Bike. Im Rahmen der Ermittlungen wurde jetzt bekannt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um eine schlanke männliche Person handelt. Dieser war mit einer Cargo Hose (auffällige Taschen seitlich an den Beinen), einer zweifarbigen Jacke mit Kapuze, dunklen Schuhen und einem schwarzen Rucksack bekleidet. Wer hat in der Nacht zum 22. November 2020 verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg- Fahrradunterstand nach Brand beschädigt

Am Donnerstag, 26. November 2020, 06.35 Uhr, kam es in der Straße Hagenweg zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet Unrat auf einer Baustelle in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit drei Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Brand. Durch den Brand ist ein angrenzendes Carport, welches als Fahrradunterstand eines Mehrparteienwohnhauses dient, beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. November 2020, gegen 07.40 Uhr, kam es in der Große Straße in Höhe der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Bühren befuhr die Große Straße in Richtung Emstek und wollte nach links in Richtung Cloppenburg abbiegen. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Cappeln, welcher den Gehweg befuhr. Der Gehweg war zwar für Fahrradfahrer freigegeben, jedoch befuhr der 17-Jährige die falsche Seite. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Dieser wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1150 Euro geschätzt.

Cappeln- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. November 2020, gegen 07.37 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Höhe der Straße Im Felde zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus Zerbst/Anhalt beabsichtigte von der Straße Im Felde auf die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt eines 29-jährigen PKW-Fahrers aus Dinklage, welcher die Hauptstraße in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

