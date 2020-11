Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel- Betrug durch falschen Bankmitarbeiter und falschen Polizeibeamten

Am Mittwoch, 25. November 2020, gegen 09.00 Uhr, kam es im Bereich Garrel zu einem Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter und einem falschen Polizeibeamten. Ein 78-jähriger Mann aus Garrel erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Sicherheitsberater einer Bank. Dieser gab gegenüber dem 78-Jährigen an, dass es ein Sicherheitsleck bei der Bank gebe. Im weiteren Verlauf wurde der 78-Jährige an einen angeblichen Polizeibeamten verwiesen, welcher dem 78-Jährigen riet, das Geld auf ein Sicherheitskonto zu überweisen. Der 78-Jährige veranlasste daraufhin eine Überweisung von mehreren tausend Euro. Im weiteren Fortgang wurde der 78-Jährige misstrauisch und kontaktierte u.a. die örtliche Polizei. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten wie Bankdaten oder Zugangsdaten sowie Vermögensverhältnisse preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln bei Ihrer Bank oder bei der richtigen Polizei, ob ein solcher Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie hierfür eine nur Ihnen bekannte Rufnummer. Wenn Sie einem Betrug zum Opfer gefallen sind, verständigen Sie umgehend die Polizei sowie Ihre Hausbank.

Garrel- PKW beschädigt

Am Dienstag, 24. November 2020, zwischen 06.30 Uhr und 20.20 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte den Dachheckspoiler eines geparkten roten Audi A1, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 25. November 2020, gegen 15.50 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen PKW-Fahrer, welcher die Straße Alten Emsteker Weg befuhr, zu kontrollieren. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, beschleunigte dieser und wollte sich offensichtlich einer Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten die Beamten den Fahrer in der Straße Pappelallee stellen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 31-jährige Fahrer aus Emstek nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Am selben Tag, gegen 21.05 Uhr, befuhr eine Funkstreifenbesatzung die Emsteker Straße. Hierbei fiel diesen ein Fahrradfahrer ohne verkehrsgeeigneten Rücklicht auf. Die Beamten forderten den Fahrradfahrer auf, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam dieser erst nach mehrmaliger Aufforderung nach. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um den 31-Jährigen aus Emstek handelte, welcher bereits am selbigen Tag als PKW-Fahrer aufgefallen war. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Dem Emsteker wurde nochmals eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 25. November 2020, gegen 22.26 Uhr, konnten Polizeibeamte drei Personen im Alter von 24 Jahren in der Friedrich-Pieper-Straße feststellen. Die angetroffenen Personen stammten aus drei unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die geltende Corona-Verordnung. Nach Feststellung der Personalien wurden den 24-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Geschwindigkeitsüberwachung

Am Mittwoch, 25. November 2020, zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Cappelner Damm durch. Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachungen stellten die Beamten insgesamt 10 Verstöße fest. Acht Verstöße lagen hierbei im Bußgeldbereich. Zwei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot. Zwei Verstöße lagen im Verwarngeldbereich. Es wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

