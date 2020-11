Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum - Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Dienstag, 24. November 2020, in der Zeit von 10.20 Uhr bis 10.50 Uhr, hatte ein Ehepaar aus Bakum ihren Pkw, Ssangyong, Farbe: braun, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Elmelager Straße abgestellt, um einzukaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite (Fahrertür) fest. Offensichtlich war ein helles Fahrzeug beim Einparken/Rangieren gegen den ordnungsgemäß abgestellten Pkw des Paares gefahren, der bislang unbekannte Unfallverursacher anschließend geflüchtet. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen. Tel. 04446-959710.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 24. November 2020, kam es um 13.20 Uhr auf der Straße Hagstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, der in Bakum wohnt, überholte einen 60-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Der Cloppenburger entschloss sich ebenfalls zum Überholen eines Lkw auszuscheren, wobei es zum Zusammenstoß mit dem 23-Jährigen kam. Anschließend prallte der 60-Jährige in eine Leitplanke. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

