Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 21. November 2020, 12.00 Uhr, und Dienstag, 24. November 2020, 12.46 Uhr, kam es in der Straße Neuer Markt in einem Parkhaus am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter brach den Mercedesstern von einem PKW ab und zerkratzte in diesem Bereich den Lack des PKW. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Samstag, 21. November 2020, 08.00 Uhr, und Montag, 23. November 2020, 07.15 Uhr, kam es in der Stegemannstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch Beschuss mit einer Luftwaffe ein Fenster eines Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme/Rüschendorf- Corona-Verstoß

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 17.00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Hauptstraße hinter einer Grundschule eine Ansammlung von mehreren Jugendlichen aufhalten soll. Vor Ort konnten Polizeibeamte eine Gruppe bestehend aus sieben Jugendlichen, welche aus unterschiedlichen Haushalten stammten, festgestellt werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt.

