Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 22.57 Uhr, kam es in der Löninger Straße bei einem dortigen Fahrradgeschäft zu einer Sachbeschädigung. Zwei bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand mit blauer Farbe. Als diese bei der Tatausführung entdeckt wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kirchhofstraße. Die Personen sollen ca. zwischen 180 cm und 185 cm groß gewesen sein. Eine Fahndung führte nicht zur Feststellung der beiden Täter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Corona-Verstoß

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 16.00 Uhr, stellten Polizeibeamte zwei Personen im Alter von 27 und 40 Jahren im Außenbereich eines Restaurants in der Tabbenstraße fest, welche dort saßen und Alkohol aus Gläsern konsumierten. Es handelte sich dabei um keine Getränke zum Mitnehmen. Nachdem die Personalien der beteiligten Personen festgestellt und eine Gefährderansprache durchgeführt wurden, erhielten die beiden Personen einen Platzverweis. Gegen einen 39-jährigen Verantwortlichen ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Durchführung einer Freiluftgastronomie eingeleitet worden.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 23.15 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch, nachdem ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg durch ein auffälliges Fahrverhalten auf einem Parkplatz an der Straße Pingel-Anton aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten im PKW fest. Die Personen im Alter von 18 bis 19 Jahren trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lindern- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 09.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus Visbek in der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 11.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigern PKW-Fahrer aus Berge im Speckenweg. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

