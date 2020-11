Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Evenkamp - Raub in Wohnung

Am Montag, 23. November 2020, kam es gegen 22.00 Uhr in der Evenkamper Straße zu einem Raub. Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich zu einer Gaststätte mit Wohnbereich, wo sie im hinteren Teil den 57-jährigen Bewohner überwältigten. Sie fesselten den Mann und forderten unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die Täter konnten Bargeld erlangen und unerkannt flüchten. Gegen 22.54 Uhr konnte der Mann sich selbst befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Mann unverletzt. Der erste Täter wird als eher klein beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine gelbe Maske getragen haben. Der zweite Täter wird als etwa 1,90m groß beschrieben. Er soll einen weißen Kapuzenpullover und eine gelbe Maske getragen haben. Dazu führte er einen Rucksack mit sich. Die Täter sprachen in gebrochenem Deutsch mit dem Opfer. Untereinander sollen sie sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) und die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell