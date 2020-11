Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 08.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Cloppenburg wohnhaft ist, in der Osterstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 22. November 2020, 18.00 Uhr, und Montag, 23. November 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Straße Hinterm Forde im Bereich eines Parkplatzes zum Trimm-dich-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines PKW, mutmaßlich rotfarben, befuhr die Straße Hinterm Forde in Richtung Petersdorfer Straße und beschädigte beim Abbiegen nach rechts auf den Parkplatz eine dort stehende Sitzgruppe, sodass diese zerstört wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 24. November 2020, gegen 08.45 Uhr, kam es in der Ahlhorner Straße (Bundesstraße 213) in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 72 (B72) zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Ahlhorner Straße nach links auf die Auffahrt zur B72 abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW eines 46-jährigen Fahrers aus Riede. Es kam zu einem Zusammenstoß. Ein 51-jähriger Sattelzugfahrer, welcher in Gevelsberg wohnhaft ist, fuhr von der B272 ab und fuhr auf den stehenden PKW des 55-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 46-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

