Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 24.November 2020, gegen 14.40 Uhr befuhr eine 52-jährige Saterländerin mit ihrem PKW, VW die Eschstraße. An der Einmündung zur Marktstraße übersieht sie einen bevorrechtigen, 17-jährigen Saterländer, der mit seinem Fahrrad den Radweg der Marktstraße in Richtung Friedhofstraße befuhr und kollidiert mit diesem. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

