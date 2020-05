Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Täter scheitern an Sicherheitsglas

Rees (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (06. Mai 2020) gegen 2:20 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Juweliergeschäft auf der Fallstraße einzubrechen. Sie schlugen offenbar mit einem Gegenstand mehrmals gegen das Sicherheitsglas des Schaufensters. Dieses wurde zwar stark beschädigt, hielt jedoch stand, so dass die Täter nicht in das Ladenlokal gelangten. Sie mussten ohne Beute fliehen. Ein Anwohner hörte die Geräusche der splitternden Scheibe und wie anschließend ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Die Kripo Emmerich erbittet weitere Zeugenhinweise unter Telefon 02822 7830. (cs)

