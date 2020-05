Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch

Zwei Türen halten Stand

Emmerich-Borghees (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagmittag (05. Mai 2020) versuchten unbekannte Täter vergeblich, in ein Wohnhaus am Lindhorstweg einzusteigen. Offenbar hebelten sie zunächst erfolglos an der Hauseingangstür, schafften es aber nicht sie zu öffnen. Dann probierten sie Gleiches an der Terrassentür des Einfamilienhauses, die aber ebenfalls Stand hielt. Entwendet wurde nichts, es entstand Sachschaden an beiden Türen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

