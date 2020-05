Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Diebstahl eines Regenfallrohrs

Emmerich am Rhein (ots)

In der Nacht von Montag, 19.00 Uhr, auf Dienstag, 07.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände der Stadtwerke Emmerich an der Wassenbergstraße. Die Unbekannten entfernten ein Zaunelement an der Dederichstraße und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Hier montierten sie insgesamt drei Regenabflussrohre vom Bürogebäude ab. Ein Abflussrohr aus Kupfer wurde entwendet, zwei weitere Rohre wurden zerkleinert am Tatort zurückgelassen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter der Telefon 02822 7830. (as)

