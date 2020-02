Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zugang zu dem abgesperrten Bereich einer Baustelle am Rathaus in der Rudolph-Brandes-Allee. Dort brachen sie einen Container auf, aus dem die Diebe einen Benzin-Trennschleifer der Marke Hilti entwendeten. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib des etwa 2.000 Euro teuren Werkzeugs geben kann, wird gebeten, sich beim KK 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden

