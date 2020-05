Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Schwerer Verkehrsunfall/ 73-jährige Frau schwer am Kopf verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (04. Mai 2020) gegen 14.40 Uhr kam es auf der Kalkarer Straße in Höhe der Meißnerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Frau aus Kleve schwer verletzt wurde. Die Kleverin ging mit ihrer Freundin spazieren. Sie liefen auf dem rechts neben der Kalkarer Straße in Richtung Innenstadt verlaufenden Geh- und Radweg, als die 73-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten auf die Kalkarer Straße lief. Ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr zu dieser Zeit auf der Kalkarer Straße in Richtung Innenstadt. Der 51-Jährige versuchte der Fußgänger auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Kleverin stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verbleiben musste. Der Kleinkraftradfahrer verletzte sich leicht. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell