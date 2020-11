Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 25. November 2020, zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr, kam es in der Straße Cavens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter PKW-Fahrer die Straße Cavens von Altenoythe kommend in Richtung Böseler Straße, als dieser im Bereich einer Rechtskurve einen vor ihm fahrenden 20-jährigen Fahrradfahrer offensichtlich übersah. Es kam zu einem Zusammenstoße, wobei der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell