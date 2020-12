Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zimmerbrand in der Altstadt - Polizei ermittelt wegen noch unklarer Brandursache ++ Hunde vertreiben Einbrecher ++ Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen ++ Zigarettenautomaten aufgebrochen ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 23.12.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zimmerbrand in der Altstadt - Polizei ermittelt wegen noch unklarer Brandursache

Am 23.12.20, gegen 06.55 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Auf dem Meere in der Lüneburger Altstadt aus, da es in einem Wohnhaus brennen sollte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand in einer Erdgeschosswohnung eines 60-Jährigen ausgebrochen, der bei Brandausbruch nicht zu Hause war. Die Hausbewohner mussten während der Löscharbeiten das Mehrfamilienhaus verlassen. Von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde ein Baby aus dem 1. OG mit Drehleiter aus der Wohnung geholt, da das Treppenhaus stark verqualmt war. Die Eltern konnten dann jedoch über das Treppenhaus das Haus verlassen. Die Mutter des Babys fuhr vorsorglich mit ihrem Säugling ins Krankenhaus, um ihn untersuchen zu lassen. Außer der brandbetroffenen Wohnung, konnten die Bewohner nach den erfolgreichen Löscharbeiten und dem Durchlüften durch die Lüneburger Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg/ Reppenstedt - Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen dem 21.12.20, 16.30 Uhr, und dem 22.12.20, 15.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kampferweg in Lüneburg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck. Aus einem Wohnhaus im Hasenwinkler Weg in Reppenstedt versuchten Unbekannte am Dienstag, zwischen 11.00 und 17.00 Uhr, vergeblich eine Tür aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in das Haus hinein und verursachten lediglich Sachschaden. Bei den Taten entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Rullstorf - Hunde vertreiben Einbrecher

Am 22.12.20, zwischen 10.30 und 15.10 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Tür zu einem Wohnhaus in der Boltersener Straße. Im Haus hielten sich jedoch zwei große Hunde auf, die die Einbrecher überzeugten, dass sie sich das falsche Objekt ausgesucht hatten. Durch den Einbruch entstand Sachschaden, gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Deutsch Evern - Fleischköder gefunden

Eine Anwohnerin teilte der Polizei mit, dass sie bereits am Abend des 20.12.20 in der Straße An der Ilmenau möglicherweise mit einer Substanz versetzte Fleischköder entdeckt habe. Hinweise auf die Herkunft gibt es bislang nicht. Bereits im November waren, wie von hier berichtet, verdächtige Fleischstücke in der Straße aufgefunden worden. Bislang ist nicht bekannt, dass Hunde oder auch Katzen durch die ausgelegten Köder zu Schaden kamen, die Polizei mahnt jedoch zur Umsicht. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe eingeschlagen - Jacke aus Pkw gestohlen

In der Nacht zum 23.12.20 schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Opel ein, der in der Straße Vor dem neuen Tore auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Pkw stahlen die Täter eine Arbeitsjacke, die auf einem Sitz abgelegt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Thomasburg - Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen gegen einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Lüneburg ein. Der 31-Jährige steht im dringenden Verdacht in den frühen Morgenstunden des 23.12.20 einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gemeldet zu haben. In Folge rückten sowohl die Polizei als auch Rettungsdienste mit mehreren Fahrzeugen aus, mussten dann jedoch feststellen, dass die Angaben komplett ausgedacht waren.

Lüneburg - Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Am 22.12.20, zwischen 14.00 und 14.05 Uhr, wurde einer 82 Jahre alten Seniorin die Handtasche gestohlen. Diese hatte sie im Einkaufswagen eines Supermarktes in der Straße Am Alten Eisenwerk für kurze Zeit unbeaufsichtigt liegen gelassen. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld u.a. auch eine Brille, Schlüssel und diverse Ausweispapiere. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen in der Konsul-Weber-Straße installierten Zigarettenautomaten brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.12.20 auf und erbeuteten mehrere Zigarettenschachteln sowie eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Luckau - Tannenbau und Lichterkette beschädigt

Den auf dem Dorfplatz in Luckau aufgestellten Weihnachtsbaum beschädigten Unbekannte in den späten Abendstunden des 21.12.20. Dabei kiffen die Vandalen gegen 22:30 Uhr mehrere Zweige ab und durchtrennte die Lichterkette. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Lüchow - Frontscheibe von Pkw beschädigt

Die Frontscheibe eines in der Ritterstraße abgestellten Pkw Suzuki Swift beschädigten Unbekannte im Verlauf des 22.12.20. Dabei wurde vermutlich mit einem Stein mehrfach auf die Scheibe geschlagen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 23.12.20 Am Kleinbahnhof. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 02:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Waddeweitz, OT. Kiefen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.12.20 in der Ortschaft Kiefen. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 82 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Fichtenstupf brennt im Stadtwald - Polizei ermittelt

Eine abgebrochenen Fichtenstumpf (Durchmesser ca. 80cm) setzten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 22.12.20 im Bereich Buchenberg - zwischen Barnser Weg und Turmlinie - in Brand. Dabei nutzten die Unbekannten Brandbeschleuniger. Der Feuerwehr Uelzen löschte den Baumstumpf. Zu einer weiteren Ausbreitung kam es nicht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse aus offener Handtasche gestohlen

Die Geldbörse einer Seniorin stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 22.12.20 gegen 15:50 Uhr in einem "günstigen Moment" aus der offene Handtasche in einem Lebensmittelgeschäft in der Fischerhofstraße und verschwand damit. Die Polizei ermittelt und wertet dabei auch Videoaufzeichnungen des Marktes aus. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals und rät Wertgegenstände am Körper; am besten in den verschlossenen Innentaschen mit sich zuführen.

Bad Bevensen - nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Mittwochmorgen, den 23.12.2020, befährt eine 41-jährige mit ihrem weißen PKW Mitsubishi Space Star die Landesstraße 254 von Klein Hesebeck kommend in Fahrtrichtung Bad Bevensen. Kurz vor der Einmündung zur Janusz-Korczak-Straße habe sie erkennen können wie ein PKW, unbekannter Marke, aus Bad Bevensen kommend zum Überholvorgang eines anderen Fahrzeugs ansetzte. Plötzlich habe sich dieser PKW, zusammen mit dem überholten Fahrzeug, parallel zur ihr auf der Fahrbahn befunden. Dabei touchierte der überholende Verkehrsteilnehmer den PKW der 41-Jährigen und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zum Unfallzeitpunkt herrscht Nebel mit Sichtweiten von unter 100 Metern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, zu melden.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 22.12.20 in der Klein Bünstorfer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Bad Bevensen gegen 18:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC und Amphetamin verlief positiv. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

