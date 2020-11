Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht (02.11.2020)

SchrambergSchramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer illegalen Müllablagerung geben können. Ein unbekannter Täter entsorgte vergangene Woche vier Müllsäcke vor einem Gewölbekeller im Burgweg. In den Säcken befanden sich Malerutensilien, unter anderem Eimer mit weißer Farbe. Ein Eimer lief aus, so dass auf der Fahrbahn und dem Fußweg eine Fläche von rund vier Quadratmeter verunreinigt wurde. Mit der ausgelaufenen Farbe beschmierte dann ein Unbekannter die Eingangstüre des Gewölbekellers und verursachte somit Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell