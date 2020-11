Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Einbruch in Lagerraum einer Tankstelle (03.11.2020)

EngenEngen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Dienstag zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr gewaltsam Zutritt in den Lagerraum einer Tankstelle in der Aacher Straße verschafft. Eine Überprüfung der alarmierten Polizei verlief negativ. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, zu wenden.

