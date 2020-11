Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Seat Leon vor der Haustüre gestohlen (03.11.2020)

TuningenTuningen (ots)

Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Auf der Breite" einen blauen Seat Leon FR mit dem Kennzeichen "VS-JG 288" gestohlen. Die Täter gelangten über eine Garage in ein Wohnhaus, wo sie verschiedene Autoschlüssel im Treppenhaus vorfanden. Mit dem passenden Schlüssel entwendeten sie den Seat, der auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus geparkt war. Im Auto befanden sich der Führerschein und andere Dokumente der Besitzerin, welche die Täter auch mitnahmen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des blauen Seat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

