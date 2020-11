Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Vorfahrt missachtet, rund 7.000 Euro Schaden (02.11.2020)

Singen am HohentwielSingen am Hohentwiel (ots)

Am Montag gegen 07.45 Uhr ereignete sich auf der K6122 ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro. Ein von Singen-Hausach kommender 23-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr auf der K 6122 in Richtung Bruderhofstraße und missachtete beim Abbiegen eine auf der Bruderhofstraße in Richtung der L191 fahrende 24 Jahre alte Fahrerin eines BMW. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

