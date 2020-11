Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall fordert zwei Leichtverletzte (02.11.2020)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend gegen 22.30 Uhr auf der Kreuzung der Rietenstraße / Gluckstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Honda Civic-Fahrer fuhr auf der Gluckstraße und missachtete an der Kreuzung zur Rietenstraße die Vorfahrt einer von links kommenden 23-Jährigen Skoda-Fabia Fahrerin. Der Honda traf den Skoda hinten rechts, so dass dieser sich drehte, umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Für den Unfallverursacher genügte eine ambulante Erstversorgung an der Unfallstelle. Während sein Auto noch fahrbereit blieb, musste ein Abschleppwagen den total beschädigten Skoda Fabia aufladen.

