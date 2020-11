Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fensterscheibe an Schule eingeworfen (02.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung an einer Schule begangen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Mozartstraße. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe im Innenhof der Schule ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

