Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Täter demoliert Kassenautomat 1.11.20, 01 Uhr

RadolfzellRadolfzell (ots)

Über 2000 Euro Schaden richtete ein noch unbekannter Täter an, der in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr einen Kassenautomaten auf dem Parkplatz des Seemaxx-Centers in der Schützenstraße beschädigte. Eine Video-Kamera nahm die Sachbeschädigung auf. Die Polizei Radolfzell hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Unbekannten aufgenommen.

