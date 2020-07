Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Graffiti

Impflingen (ots)

Am 18.07.2020, gg. 22:50 Uhr, wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass an der Baustelle zur B38 bei Impflingen fünf Jugendliche ein Graffiti an den Brückenpfeiler sprühen würden. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich noch das frische Graffiti festgestellt werden. Die Täter waren bereits verschwunden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

