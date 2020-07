Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt - Möglicherweise Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 19.07.2020, gg. 02:15 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Landau, Queichheimer Straße, Richtung Offenbach, ein Pkw auf, der auffällige "Schlangenlinien" fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 35-ig jährigen Landauer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. An dem Pkw konnten frische Unfallspuren festgestellt werden, die bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden können.

Zeugen oder Geschädigte eines Unfalles, bei welchem unter Umständen Teile des Verursachers zurückblieben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

