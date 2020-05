Polizei Essen

POL-E: Essen: 35-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (27. Mai) wurde ein 35-jähriger Mann nach einer Verfolgungsfahrt durch das Nordviertel schlussendlich zu Fuß gestellt.

Der 35-Jährige wartete mit seinem schwarzen VW gegen 18:00 Uhr an einer roten Ampel an der Ostfeldstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Weil er eine Zigarettenkippe aus dem Fenster warf, fiel er den Beamten einer Hundertschaft auf, die ihn daraufhin kontrollieren wollten. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte der 35-Jährige und beschleunigte seinen Wagen erheblich, um über die Friedrich-Ebert-Straße, Gladbecker Straße, Reckhammer Weg, Bottroper Straße, Berthold-Beitz-Boulevard, Bamlerstraße bis zur Straße Am Lichtbogen zu flüchten, dabei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln. Die Beamten verloren den 35-Jährigen zeitweise aus den Augen, konnten jedoch mithilfe von aufmerksamen Passanten die Spur weiterverfolgen, so dass sie seinen Am Lichtbogen geparkten VW auffinden konnten.

Weitere zur Verstärkung angeforderte Polizisten konnten den zu Fuß flüchtenden 35-Jährigen schließlich an der Bottroper Straße stellen und zur Feststellung seiner Identität mit zur Wache Essen-Mitte nehmen. Dort stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht zugelassen war.

Der 35-Jährige konnte nach einer Blutprobe die Wache verlassen, der VW wurde sichergestellt./ SyC

