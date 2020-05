Polizei Essen

POL-E: Essen, Bedburg-Hau, Aachen: Flüchtige Männer in Aachen festgenommen - Eine Person erleidet Schussverletzung

Essen (ots)

Bei einem Polizeieinsatz konnten die beiden flüchtigen Männer in Aachen festgenommen werden. Bei der Festnahme kam es zur Schussabgabe. Die näheren Umstände werden aktuell ermittelt.

Medienanfragen richten Sie bitte an die Polizei in Essen unter 0201/829-0 oder die Polizei in Aachen unter 0241/9577-21212.

