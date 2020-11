Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flieht - Zeugenaufruf (02.11.2020)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens am Montagmorgen gegen 09.45 Uhr in der Überlinger Straße begangen hat. Der Unbekannte bog von der Hans-Thoma-Straße kommend in die Überlinger Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines 20-jährigen Toyota-Fahrers. Durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte er eine Kollision mit einem VW Polo verhindern, prallte jedoch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi, der wiederum auf einen vor ihm stehenden Dacia geschoben wurde. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 16.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Der 20-jährige Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Toyota und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Personen, die Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen oder dessen unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

