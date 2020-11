Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Kollision geflüchtet, Zeugen gesucht

KehlKehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach der Kollision zweier Lastwagen am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Straßburger Straße zur Straße "Am Läger" auf der Suche nach einem der Beteiligten. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenprall auf und davon. Nach bisherigen Erkenntnissen standen die beiden Schwergewichte kurz vor 15:30 Uhr nebeneinander an der roten Ampel der Einmündung. Beim Anfahren soll der nun Gesuchte beschleunigt haben, um an der auf der Linksabbiegerspur befindlichen Sattelzugmaschine vorbeizuziehen und seinerseits nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenprall zwischen dem Auflieger des geflüchteten Lastwagens und der Sattelzugmaschine. Der hierdurch angerichtete Sachschaden wird etwa 4.000 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum geflüchteten Lastwagen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

