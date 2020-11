Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gewahrsam

RastattRastatt (ots)

Das Verhalten eines 37-Jährigen hielt am Mittwochabend die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf Trab. Zunächst meldeten gegen 20:30 Uhr besorgte Anrufer einen betrunken und aggressiven Mann auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Rauentaler Straße. Einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der 37-Jährige jedoch erst nach, nachdem die ihm der behördliche Gewahrsam angedroht wurde. Zwei Stunden später meldeten Anrufer erneut einen Mann, der sich vor einer Tankstelle in den "Unteren Wiesen" aufhalten und dort Passanten anpöbeln soll. Vor Ort stellten die Polizeibeamten abermals den 37-Jährigen fest. Erneut trat er den Polizisten gegenüber provokant und aggressiv auf, sodass diese ihm ein Platzverweis für den Bereich der Tankstelle aussprachen. Da der Störenfried sich weiter uneinsichtig zeigte und sein Verhalten fortsetzte, wurde er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Rastatt verbringen.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell