POL-OG: Offenburg - Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Mittwochabend in der Wichernstraße. Ein 18-Jähriger soll dort gegen 20:15 Uhr von einer größeren Personengruppe angegangen worden sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er von zwei bislang Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Der 18-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und wählte den Notruf. Die herbeigerufene Polizisten stellten daraufhin die Personalien von mehreren Personen im Umkreis fest. Ob diese im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen und was die Hintergründe der Tat sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegengenommen.

