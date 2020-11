Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

LahrLahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr wurden am späten Mittwochnachmittag auf einen Audi-Fahrer in der Kuhbacher Hauptstraße aufmerksam. Der 29-jährige Fahrer war gegen 17:45 Uhr in falscher Fahrtrichtung in der dortigen Einbahnstraße unterwegs und gefährdete hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer im Feierabendverkehr. Er wurde von den Polizisten aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des Endzwanzigers ergaben sich mehrere Anzeichen eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmitteln und Arzneien, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Eine Auswertung der Probe steht noch aus. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde eingezogen, eine Weiterfahrt untersagt.

