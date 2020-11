Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Ölspur

ForbachForbach (ots)

Aufgrund einer Ölspur in der Langenbrander Straße mussten am späten Mittwochabend die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ausrücken. Ein 43 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 23:45 Uhr aus Richtung Gernsbach kommend zwischen dem Friedhof und der Festhalle Langenbrand unterwegs. Der Autofahrer überfuhr hierbei einen auf der Straße liegenden, kleinen Felsbrocken, der sich nach ersten Erkenntnissen von der angrenzenden Felswand löste. Durch das Überrollen des Gesteins wurde die Ölwanne des Wagens beschädigt, wodurch Motoröl austreten konnte. Die etwa 10 Meter lange Ölspur wurde durch den Mitarbeiter eines hinzugerufenen Abschleppdienstes abgestreut und die Feuerwehr Forbach zur Einleitung weiterer Schritte informiert. Der Sachschaden am Skoda dürfte sich auf mehrere Hundert Euro beziffern.

/sb

