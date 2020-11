Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Kartung - Einbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Mittwochabend kurz nach 21:30 Uhr in eine Firma "Am Markbach" eingestiegen. Der Eindringling verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlte anschließend im Inneren eine Schublade sowie einen Schrank. Nach ersten Erkenntnissen wurde hierbei nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

