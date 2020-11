Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Handfeste Auseinandersetzung

OberkirchOberkirch (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten kam es am Mittwochabend in der August-Ganther-Straße. Ein 17-Jähriger soll dort gegen 20:15 Uhr von mehreren Personen angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert worden sein. Als ein bislang Unbekannter ein Messer gezogen haben soll, flüchtete der Jugendliche in einen nahegelegenen Supermarkt und verständigte die Polizei. Als die herbeigerufenen Beamten an der Tatörtlichkeit antrafen, hatten die mutmaßlichen Angreifer diese bereits verlassen. Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein bereits länger andauernder Konflikt zwischen den Beteiligten sein. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

