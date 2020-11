Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am heutigen Mittwochmorgen kollidierte in der Hauptstraße ein 12-jähriger Fahrradfahrer mit einem Lastwagen. Nach derzeitigem Sachstand wollte der von der Hauptstraße kommende Junge offenbar die L75 queren, ohne dabei auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten und wurde dabei von einem herannahenden Sattelzug erfasst. Das Kind wurde durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

