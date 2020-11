Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Uneinsichtig und aggressiv

RastattRastatt (ots)

Das Verhalten eines 41-Jährigen führte am späten Dienstagabend zu Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und einer Ingewahrsamnahme des Mannes. Beamte des Polizeireviers Rastatt wurden gegen 23:20 Uhr wegen eines häuslichen Streits in eine zentrumsnah gelegene Wohnung in Rastatt gerufen. Laut Schilderung seiner Lebenspartnerin soll der 41-Jährige sie im Verlauf des Tages geschlagen und getreten haben. Bereits beim Betreten der Wohnung schlug den Beamten ein äußerst aggressives Verhalten des Mannes entgegen. Den Anweisungen der Polizisten leistete er keinerlei Folge. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte und griff diese körperlich an. Nur mit großer Kraftanstrengung mehrerer Polizisten gelang es, den um sich tretenden und schlagenden Delinquenten zu fixieren und ihn in Handschellen zu legen. Durch die Widerstandshandlungen des mit nahezu zwei Promille alkoholisierten 41-Jährigen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann musste den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

