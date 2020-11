Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mann entblößt sich vor Jugendlicher, Hinweise erbeten

OffenburgOffenburg (ots)

Eine unliebsame Begegnung musste am Mittwochmorgen eine 17-Jährige in der Grabenallee machen. Nach ersten Erkenntnissen war die junge Frau gegen 7 Uhr mit ihrem Hund im Rosengarten spazieren, als ein bislang Unbekannter unvermittelt vor sie trat und sein Geschlechtsteil entblößte. Weiter forderte der Mann sie zu sexuellen Handlungen auf. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchtete die 17-Jährige. Hierbei wurde sie für einen kurzen Moment von dem Unbekannten verfolgt, ehe sich dieser in Richtung Stadtbuckel entfernte. Die Kriminalpolizei sucht nun nach einem ungefähr 170 Zentimeter großen, schlanken Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Der Beschreibung zufolge soll der Mann schwarze Haare und eine gelbliche Haut haben. Er trug eine schwarze Lederjacke. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/lw

