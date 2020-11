Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brandstiftung?

RastattRastatt (ots)

Nach einem Feuer in der Schillerstraße am Dienstagabend ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ein bislang Unbekannter soll dort gegen 21:20 Uhr einen Aschenbecher in Brand gesetzt haben. Dieser entwickelte sich im Verlauf so stark, dass die Flammen bis zu drei Meter hoch schlugen. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand, jedoch wurde die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der dort entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

/lw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell