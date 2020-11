Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfall nach Abbiegen

BühlBühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden kam es am Dienstagnachmittag auf der K3749. Ein 60-jähriger Ford-Fahrer befuhr diese gegen 17:20 Uhr aus Oberweier kommend in Richtung Bühl. Als er nach links in die Adalbert-Stifter-Straße abbiegen wollte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Volkswagen eines 36-Jährigen, der ebenfalls in diese abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro beziffert.

