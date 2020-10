Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Randalierer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Zwei Männer haben am Montagabend, 26.10.2020, in WT-Waldshut die Scheiben an einem Reisebüro eingeschmissen und sind geflüchtet. Ein Zeuge hatte gegen 22:50 Uhr die wegrennenden Personen gesehen und konnte eine Beschreibung an die Polizei weitergeben. Mutmaßlich diese zwei Tatverdächtigen konnten von einer Streife erkannt werden, wobei ein 31 Jahre alter Mann sofort die Flucht ergriff. Er konnte eingeholt und festgehalten werden. Der Zweite, ein 30-jähriger, kam hinzu und wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Während der 30-jährige nach erfolgter Personalienfeststellung wieder entlassen werden konnte, zeigte sich sein Begleiter höchst aggressiv und uneinsichtig. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Sicherung der beschädigten Geschäftsräume übernahm das Technische Hilfswerk.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell