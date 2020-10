Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autofahrerin kommt ins Schleudern - leicht verletzt

Am Montagmorgen, 26.10.2020, ist eine Autofahrerin an der Zufahrt zur A 98 bei Lauchringen ins Schleudern geraten. Die 31-jährige war gegen 10:00 Uhr in Fahrtrichtung Tiengen von der B 314 auf die Autobahn aufgefahren, als sie ausgangs einer Rechtskurve auf der nassen Straße die Kontrolle über ihren Renault verlor. Sie durchbrach mit dem Pkw den dortigen Fahrbahnteiler, beschädigte zwei Warnbaken, rutschte über die Gegenfahrbahn und kam gerade noch vor einer Leitplanke zum Stehen. Gegenverkehr herrschte nicht. Die Frau wurde am Rücken leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 2000 Euro.

