Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Herbolzheim: Mit PKW überschlagen

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 26.10.2020, gegen 09.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Aurofahrerin die L 106 von Wagenstadt in Richtung Bleichheim.

In einer Linkskurve kam sie zuweit nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen am Fahrbahnrand und übersteuerte daraufhin ihr Fahrzeug derart stark, so dass sie sich mit ihrem Pkw überschlug und auf dem Autodach liegen blieb.

Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt. Das Auto dagegen hat nur noch Schrottwert.

